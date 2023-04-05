Пропустила на последних минутах. Бавария с новым тренером драматично вылетела из Кубка Германии — видео 5 апреля, 10:10 Фрайбург стал полуфиналистом Кубка Германии (Фото:ФК Фрайбург)

Мюнхенская Бавария под руководством нового тренера Томаса Тухеля уступила Фрайбургу 1:2 в четвертьфинале Кубка Германии и неожиданно вылетела из турнира.

Бавария открыла счет на 19-й минуте после точного удара головой от Упамекано, однако прошло всего восемь минут как Хофлер мощным ударом издали сравнял счет.

После этого мюнхенский клуб упустил немало шансов забить, а в компенсированное арбитром время пропустил гол свои ворота — с пенальти отличился Хелер.

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Это первое поражение Баварии под руководством Томаса Тухеля, который возглавил мюнхенцев в конце марта, заменив Юлиана Нагельсманна.

Бавария — Фрайбург 1:2

Голы: Упамекано, 19 — Хофлер, 27, Хелер, 90+5

Ранее сообщалось, что в четвертьфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против Манчестер Сити.