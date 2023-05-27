Триллер в Бундеслиге. Чемпион Германии определился за минуту до конца последнего матча сезона 27 мая, 18:51 Бавария — чемпион (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мюнхенская Бавария лишь благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных голов обошла Боруссию в турнирной таблице. Ранее капитан Баварии обратился к богам перед битвой за чемпионство Германии.



Бавария установила рекорд топ-5 лиг, в 11-й раз подряд выиграв чемпионат Германии. Ранее Ювентус в Италии 9 раз подряд становился чемпионом.

Команда Томаса Тухеля перед заключительным туром отставала от лидирующей Боруссии Дортмунд на два очка, но сумела стать чемпионом.

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Бавария обыграла Кельн, забив победный гол за минуту до финального свистка. Если бы Боруссия выиграла у Майнца, то она бы стала чемпионом. Но дортмундский клуб не воспользовался своим шансом.

Кельн — Бавария — 1:2 (Любичич, 81 — Коман, 8, Мусиала, 89)

Боруссия Д — Майнц — 2:2 (Геррейро, 69, Зюле, 90+6 — Хансе-Ольсен, 15, Онисиво, 24)

Бавария и Боруссия Д набрали одинаковое количество очков и по регламенту чемпиона определяли, считая забитые и пропущенные голы. Тут у Баварии +54, у Боруссии +39.

Итоговая таблица чемпионата Германии

Фото: flashscore.ua