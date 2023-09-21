Бавария в сумасшедшем матче перестреляла Манчестер Юнайтед — видео 21 сентября, 08:26 Бавария — МЮ (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Мюнхенская Бавария победила Манчестер Юнайтед в рамках первого тура Лиги чемпионов 2023/24. На нашем сайте доступны результаты и видеообзоры всех матчей турнира, которые состоялись 20 сентября.

Бавария открыла счет в матче на 28-й минуте после ошибки голкипера англичан Андре Онана, который позволил отличиться Сане. Уже через четыре минуты Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев, сильно пробив в нижний угол ворот с передачи Мусиалы.

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Интригу в поединок вернул 20-летний нападающий Расмус Хойлунд, который забил дебютный гол за «красных дьяволов» — 2:1.

Однако на 53-й минуте Гарри Кейн восстановил преимущество Баварии в два мяча, реализовав пенальти.

По-настоящему огненной оказалась концовка матча. На гол Каземира на 88-й минуте взятием ворот ответил Матис Тель. Через три минуты бразильский опорник МЮ снова огорчил голкипера Баварии, однако команде тен Хага не хватило времени, чтобы зацепиться за очки в этом поединке — 4:3.

Бавария — МЮ 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен), Тель, 90+2 — Гойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Анатолий Трубин привез пенальти на старте дебютного матча за Бенфику в Лиге чемпионов.