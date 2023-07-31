Бавария побьет собственный трансферный рекорд ради Кейна — СМИ
Гарри Кейн (Фото:Reuters/Lee Smith)
Немецкий гранд готов заплатить за нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна более 80 млн евро.
Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, мюнхенский клуб убежден, что английский нападающий хочет присоединиться к составу их команды. Также ради подписания Кейна Бавария готова обновить свой трансферный рекорд, если Садио Мане перейдет в саудовский клуб за 30+ млн.
Отметим, что рекордной покупкой Баварии является защитник Люка Эрнандес. В 2019 году мюнхенцы купили его у мадридского Атлетико за 80 млн евро.
Предоставляем, что контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до лета следующего года.
Ранее сообщалось, что драка между кенгуру не позволила звездам Тоттенхэма сыграть в гольф.