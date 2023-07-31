Бавария побьет собственный трансферный рекорд ради Кейна — СМИ 31 июля, 18:33 Гарри Кейн (Фото:Reuters/Lee Smith)

Немецкий гранд готов заплатить за нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна более 80 млн евро.

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Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, мюнхенский клуб убежден, что английский нападающий хочет присоединиться к составу их команды. Также ради подписания Кейна Бавария готова обновить свой трансферный рекорд, если Садио Мане перейдет в саудовский клуб за 30+ млн.

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Отметим, что рекордной покупкой Баварии является защитник Люка Эрнандес. В 2019 году мюнхенцы купили его у мадридского Атлетико за 80 млн евро.

Предоставляем, что контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось, что драка между кенгуру не позволила звездам Тоттенхэма сыграть в гольф.