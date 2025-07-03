Байер подписал футболиста Ливерпуля и сборной Англии за рекордную сумму

Читайте также: Ливерпуль приобрел одноклубника Забарного за 40 миллионов фунтов

Футболист подписал с Байером контракт до 30 июня 2030 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Это самое дорогое приобретение в истории Байера.

«Я смог получить хорошее впечатление о команде и клубе, когда Ливерпуль играл с Байером в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Блестящая команда — первый час они играли, как почти ни одна другая команда на Энфилде, — заявил Кванса после перехода. — Во время переговоров мне четко объяснили амбициозные цели клуба. Это замечательная роль и вызов для меня».

Кванса является воспитанником Ливерпуля. За первую команду он провел 58 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

Футболист уже вызывался во взрослую сборную Англии, однако еще не дебютировал за нее. С молодежной национальной командой выиграл чемпионат Европы-2025.

