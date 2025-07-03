Байер подписал футболиста Ливерпуля и сборной Англии за рекордную сумму

3 июля, 10:31
Поделиться:
Кванса выиграл с Англией молодежное Евро-2025 (Фото: REUTERS/David W Cerny)

Кванса выиграл с Англией молодежное Евро-2025 (Фото: REUTERS/David W Cerny)

22-летний английский центральный защитник Джарелл Кванса перешел из Ливерпуля в леверкузенский Байер.

Читайте также:
Ливерпуль приобрел одноклубника Забарного за 40 миллионов фунтов

Футболист подписал с Байером контракт до 30 июня 2030 года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Это самое дорогое приобретение в истории Байера.

Реклама

«Я смог получить хорошее впечатление о команде и клубе, когда Ливерпуль играл с Байером в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Блестящая команда — первый час они играли, как почти ни одна другая команда на Энфилде, — заявил Кванса после перехода. — Во время переговоров мне четко объяснили амбициозные цели клуба. Это замечательная роль и вызов для меня».

https://twitter.com/bayer04_en/status/1940426237257642163

Кванса является воспитанником Ливерпуля. За первую команду он провел 58 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

Читайте также:
Реал выбил Ювентус из клубного чемпионата мира благодаря голу 21-летнего форварда — видео

Футболист уже вызывался во взрослую сборную Англии, однако еще не дебютировал за нее. С молодежной национальной командой выиграл чемпионат Европы-2025.

Мы писали, что Ливерпуль подписал немецкого атакующего полузащитника Байера Флориана Вирца за рекордную для клуба сумму.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Ливерпуль ФК Байер (Леверкузен) Футбол Трансферы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X