Первый клуб в истории еврокубков: ПСЖ установил достижение после матча, в котором Забарный был удален — видео
ПСЖ обыграл Байер в Лиге чемпионов (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)
В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ на выезде встречался с Байером.
Парижане установили рекорд по количеству забитых голов в выездном матче против немецкого клуба.
Команда Луиса Энрике обыграла Байер со счетом 7:2.
ПСЖ стал первым клубом в истории еврокубков, который забил 7 голов в выездном матче против команды из Германии.
Отметим, что в конце первого тайма был удален украинский защитник французов Илья Забарный. Перед этим красную карточку получил полузащитник Байера Роберт Андрих.
В турнирной таблице Лиги чемпионов ПСЖ занимает первое место, имея девять очков после трех игр. Байер находится на 27-м месте, имея 2 балла.
