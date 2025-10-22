В рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов ПСЖ на выезде встречался с Байером.

Парижане установили рекорд по количеству забитых голов в выездном матче против немецкого клуба.

Команда Луиса Энрике обыграла Байер со счетом 7:2.

ПСЖ стал первым клубом в истории еврокубков, который забил 7 голов в выездном матче против команды из Германии.

Отметим, что в конце первого тайма был удален украинский защитник французов Илья Забарный. Перед этим красную карточку получил полузащитник Байера Роберт Андрих.

В турнирной таблице Лиги чемпионов ПСЖ занимает первое место, имея девять очков после трех игр. Байер находится на 27-м месте, имея 2 балла.

