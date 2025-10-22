«Ошибки были фатальными»: Забарного раскритиковали после удаления в матче Лиги чемпионов

Защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный в первом тайме встречи Байер — ПСЖ (2:7) получил красную карточку и покинул поле на 37-й минуте.

Французский портал Le Parisien отметил, что ошибки 23-летнего защитника оказались фатальными. Ему повезло, что команда Луиса Энрике смогла одержать впечатляющую победу.

«Выходя вместе с Виллианом Пачо в обороне, Забарный допустил ряд ошибок, иногда из-за неудачи. Проблемы начались после 20-й минуты, когда украинский футболист заработал пенальти после проигрыша дуэли Клаудио Эчеверри. Однако Илье повезло, соперник не забил пенальти. 23-летний защитник ушел в раздевалку на 37-й минуте, сбив Кристиана Кофане посреди штрафной площади… и заработав еще один пенальти.

На этот раз Байер воспользовался случаем и сравнял счет благодаря Алейшу Гарсии (38-я минута). Эти ошибки были фатальными, Забарному надо задуматься. Правда, к счастью для защитника, его партнеры одержали уверенную победу — 7:2″, — говорится в отчете.

Также игру Забарного раскритиковал известный французский журналист Раф Чейдер.

«Как вы думаете, кто больше виноват во втором пенальти? По моему мнению, сначала Шевалье, а затем, очевидно, Забарный. Шевалье должен общаться и контролировать свою штрафную площадку. С другой стороны, игра Забарного в защите была катастрофической», — написал Чейдер в Твиттере.

Отметим, что Забарный стал игроком французского клуба в августе 2025-го. С тех пор он провел 10 игр и забил один гол за парижан.

Добавим, что после трех туров Лиги чемпионов на счету команды Луиса Энрике девять очков, они сейчас занимают первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее тренер ПСЖ отреагировал на удаление Забарного в первом тайме матча Лиги чемпионов.