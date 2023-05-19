Лига Европы: Моуринью вывел Рому в финал, Севилья выбила Ювентус — видео 19 мая, 00:01 Определились финалисты Лиги Европы (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Состоялись ответные полуфинальные игры Лиги Европы, по итогам которых определились финалисты турнира.

Немецкий Байер со стартового свистка начал давить на ворота итальянской Ромы. Такая агрессивная манеры игры позволила создать им большое количество моментов за первый тайм, однако реализовать их не удалось.

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Вторая половина встречи прошла в подобном ключе — «фармацевты» давили, а римляне защищались. По итогу встречи подопечные Жозе Моуринью нанесли лишь один удар (у Байера — 23), но счет так и не было открыт. Благодаря домашней минимальной победе итальянцы вышли в финал.

Байер — Рома 0:0 (первая игра — 0:1)

В параллельной игре испанская Севилья на своем поле принимала Ювентус. Хозяева поля были динамичнее, острее и опаснее. Туринцы отвечали вспышками, но обе стратегии результата в первом тайме не принесли.

Во втором тайме команды стали больше ошибаться и находить свободные зоны. Именно в такой стихии лучше выглядели итальянцы, которые открыли счет на 65-й минуте. Душан Влахович точным ударом поразил ворота соперника. Севилье понадобилось буквально пару минут, чтобы восстановить паритет — Сусо забил.

На старте дополнительного время испанцы забили победный гол, а автором гола стал Ламела. Именно гол аргентинца позволил Севильи выйти в финал.

Севилья — Ювентус 2:1 (первая игра — 1:1)

Голы: Сусо, 71, Ламела, 95 — Влахович, 65

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште (Венгрия).