«Это все должны знать». Шахтер получил официальное предложение из Германии по игроку сборной Украины

31 мая, 15:38
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Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года (Фото:ФК Шахтер)

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года (Фото:ФК Шахтер)

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна сообщил, что клуб получил официальное предложение по своему вингеру Михаилу Мудрику от леверкузенского Байера.

Один из руководителей «горняков» прокомментировал ситуацию с будущим 21-летнего футболиста в интервью телеканалам Футбол ½/3.

«Пришло официальное предложение от Байера. Президент еще ни одного решения не принял. Все должны знать, что бесплатно или по меньшей стоимости никто не отпустит игроков.

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Шахтер — это всегда Шахтер, даже в сегодняшней ситуации клуб будет уважать себя. Мы хотим, чтобы все нас тоже уважали. Так, как мы уважаем другие команды, когда покупаем футболистов", — сказал Срна.

Контракт Мудрика с Шахтером рассчитан до конца 2026 года. В 2021-м Михаил был признан лучшим футболистом донецкого клуба.

Байер в завершившемся сезоне занял третье место в чемпионате Германии и завоевал право сыграть в Лиге чемпионов.

Сообщалось, что английский Брентфорд предложил Шахтеру 20 млн евро за Мудрика.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Байер Леверкузен

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