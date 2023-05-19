Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в финал турнира — видео
Базель — Фиорентина (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)
В четверг, 18 мая, определились финалисты Лиги конференций.
Базель — Фиорентина — 1:3 (2:1 — первый матч)
Голы: Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9 — Амдуми, 55
Фиорентина открыла счет на 35-й минуте матча. Николас Гонсалес после подачи с углового от Кристиана Бираги пробил головой в левый угол ворот и отправил мяч в сетку. Однако во втором тайме на 55-й минуте после фантастического паса Пельмара в штрафную площадку Амдуми, не менее красиво, обыграл соперника, пробил и сделал счет 1:1.
На 109-й минуте матч приостановили из-за событий, которые происходили на фанатском секторе Фиорентины. А на 120+9-й Фиорентина поставила точку в матче и вышла в финал Лиги конференций.
АЗ — Вест Хэм — 0:1 (1:2 — первый матч)
Голы: Форнальс, 90+4
По итогам двух таймов Вест Хэм выполнил свою основную задачу: не дал забить сопернику и прошел в финал Лиги конференций. Гости забили гол аж на 90+4-й минуте встречи, когда Пабло Форнальс накрутил нескольких соперников и отправил мяч в сетку — 0:1.
Финал пройдет 7 июня на «Синобо Стедиум» в Праге (Чехия).