Лига конференций. Фиорентина и Вест Хэм вышли в финал турнира — видео

19 мая, 00:47
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Базель — Фиорентина (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Базель — Фиорентина (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

В четверг, 18 мая, определились финалисты Лиги конференций.

Базель — Фиорентина — 1:3 (2:1 — первый матч)

Голы: Гонсалес, 35, 72, Барак, 120+9 — Амдуми, 55

Фиорентина открыла счет на 35-й минуте матча. Николас Гонсалес после подачи с углового от Кристиана Бираги пробил головой в левый угол ворот и отправил мяч в сетку. Однако во втором тайме на 55-й минуте после фантастического паса Пельмара в штрафную площадку Амдуми, не менее красиво, обыграл соперника, пробил и сделал счет 1:1.

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После пропущенного гола Фиорентина пошла вперед, чтобы спасти матч. Это дало свои плоды на 72-й минуте матча, когда после отскока от одного из защитников Базеля в штрафной площади Николас Гонсалес сделал дубль и перевел матч в овертайм.

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На 109-й минуте матч приостановили из-за событий, которые происходили на фанатском секторе Фиорентины. А на 120+9-й Фиорентина поставила точку в матче и вышла в финал Лиги конференций.

АЗ — Вест Хэм — 0:1 (1:2 — первый матч)

Голы: Форнальс, 90+4

По итогам двух таймов Вест Хэм выполнил свою основную задачу: не дал забить сопернику и прошел в финал Лиги конференций. Гости забили гол аж на 90+4-й минуте встречи, когда Пабло Форнальс накрутил нескольких соперников и отправил мяч в сетку — 0:1.

Финал пройдет 7 июня на «Синобо Стедиум» в Праге (Чехия).

Ранее определились финалисты Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига конференций

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