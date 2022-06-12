Звездная украинская легкоатлетка с личным рекордом сезона выиграла соревнования в Австрии

12 июня, 17:25
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Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап Golden Roof Challenge в Инсбруке по прыжкам в длину.

Бех-Романчук стала победительницей с результатом 6,86 метра, который стал для украинки лучшим в этом сезоне.

До этого ее рекордом было выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где она выиграла соревнование с результатом 6,85 метра.

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Другая украинка Мария Горелова заняла в соревнованиях по прыжкам в длину третье место — 6,38 метра.

Второе место заняла Агата де Соуза из Сан-Томе и Принсипи — 6,76 метра.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук резко ответила российской коллеге Марии Ласицкене, раскритиковавшей в своем письме главу МОК Томаса Баха за устранение спортсменов из РФ от международных соревнований за войну против Украины.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Австрия Легкая атлетика Марина Бех-Романчук

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