Звездная украинская легкоатлетка с личным рекордом сезона выиграла соревнования в Австрии 12 июня, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап Golden Roof Challenge в Инсбруке по прыжкам в длину.

Бех-Романчук стала победительницей с результатом 6,86 метра, который стал для украинки лучшим в этом сезоне.

До этого ее рекордом было выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Риме, где она выиграла соревнование с результатом 6,85 метра.



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Другая украинка Мария Горелова заняла в соревнованиях по прыжкам в длину третье место — 6,38 метра.

Второе место заняла Агата де Соуза из Сан-Томе и Принсипи — 6,76 метра.

Ранее сообщалось, что Марина Бех-Романчук резко ответила российской коллеге Марии Ласицкене, раскритиковавшей в своем письме главу МОК Томаса Баха за устранение спортсменов из РФ от международных соревнований за войну против Украины.



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