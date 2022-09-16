Бекхэм выстоял 12 часов в очереди для слезного прощания с королевой Елизаветой II
Бекхэм встал в очередь в два часа ночи 16 сентября (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм выстоял 12 часов в очереди, чтобы попрощаться с умершей британской королевой Елизаветой ІІ.
Как сообщает Sky Sports, бывший игрок Манчестер Юнайтед, Реала, Милана и ПСЖ встал в очередь в два часа ночи 16 сентября.
Экс-капитан сборной Англии был в темной кепке, костюме и галстуке, пока ждал, чтобы засвидетельствовать свое почтение покойному монарху.
Отмечается, что многие не замечали его до полудня, после чего Бекхэм сделал несколько селфи с фанатами, что временно остановило очередь.
Оказавшись у гроба королевы Елизаветы ІІ, экс-футболист не сдержал слез.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.
10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.
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