Бекхэм выстоял 12 часов в очереди для слезного прощания с королевой Елизаветой II

16 сентября, 21:44
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Бекхэм встал в очередь в два часа ночи 16 сентября (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Бекхэм встал в очередь в два часа ночи 16 сентября (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Легендарный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм выстоял 12 часов в очереди, чтобы попрощаться с умершей британской королевой Елизаветой ІІ.

Как сообщает Sky Sports, бывший игрок Манчестер Юнайтед, Реала, Милана и ПСЖ встал в очередь в два часа ночи 16 сентября.

Экс-капитан сборной Англии был в темной кепке, костюме и галстуке, пока ждал, чтобы засвидетельствовать свое почтение покойному монарху.

Видео дня

https://twitter.com/petesaull/status/1570763322613714945

Отмечается, что многие не замечали его до полудня, после чего Бекхэм сделал несколько селфи с фанатами, что временно остановило очередь.

https://twitter.com/itvnews/status/1570767344007266304

Оказавшись у гроба королевы Елизаветы ІІ, экс-футболист не сдержал слез.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Сообщается, что она скончалась в присутствии старших детей принца Чарльза и принцессы Анны, которые срочно прибыли в шотландскую резиденцию Балморал.

10 сентября старшего сына покойной Елизаветы II Чарльза официально провозгласили королем Великобритании. Он взошел на престол под именем Чарльз III.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Елизавета II Дэвид Бекхэм Королева Елизавета II Похороны Елизаветы II

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