«У меня нет слов». Бекхэм в восторге от шедеврального дебютного гола Месси за новый клуб — видео

23 июля, 17:23
Поделиться:
Месси принес Интер Майами победу на последних минутах (Фото:ФК Интер Майами)

Месси принес Интер Майами победу на последних минутах (Фото:ФК Интер Майами)

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм отреагировал на дебютный гол Лионеля Месси за американскую команду.

Бекхэм заявил, что гол Месси со штрафного в девятку, который принес Интер Майами победу на последних минутах, — осуществление большой мечты для клуба и болельщиков, сообщает Daily Mail.

Видео дня

«Честно говоря, когда увидел, что назначили штрафной, то подумал: «Вот так это должно закончиться».

Читайте также:
Улыбка до ушей. Сын украинского футболиста познакомился с Месси и Бускетсом — фото

Особенно когда у тебя на поле есть такие игроки, как Лео и Серхио Бускетс — это то, что они делают.

Это захватывающий вечер для наших болельщиков. Это мечта, которая осуществилась на этом стадиона, которую осуществили все — все в этой стране увидели, как Месси стартует в МЛС. У меня нет слов", — сказал Бекхэм.

https://twitter.com/InterMiamiCF/status/1682575130269032448

Сообщалось, что Месси стал первым футболистом, который забил 700 голов, не считая пенальти.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X