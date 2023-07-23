«У меня нет слов». Бекхэм в восторге от шедеврального дебютного гола Месси за новый клуб — видео
Месси принес Интер Майами победу на последних минутах (Фото:ФК Интер Майами)
Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм отреагировал на дебютный гол Лионеля Месси за американскую команду.
Бекхэм заявил, что гол Месси со штрафного в девятку, который принес Интер Майами победу на последних минутах, — осуществление большой мечты для клуба и болельщиков, сообщает Daily Mail.
«Честно говоря, когда увидел, что назначили штрафной, то подумал: «Вот так это должно закончиться».
Особенно когда у тебя на поле есть такие игроки, как Лео и Серхио Бускетс — это то, что они делают.
Это захватывающий вечер для наших болельщиков. Это мечта, которая осуществилась на этом стадиона, которую осуществили все — все в этой стране увидели, как Месси стартует в МЛС. У меня нет слов", — сказал Бекхэм.
Сообщалось, что Месси стал первым футболистом, который забил 700 голов, не считая пенальти.