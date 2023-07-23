«У меня нет слов». Бекхэм в восторге от шедеврального дебютного гола Месси за новый клуб — видео 23 июля, 17:23 Месси принес Интер Майами победу на последних минутах (Фото:ФК Интер Майами)

Совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм отреагировал на дебютный гол Лионеля Месси за американскую команду.

Бекхэм заявил, что гол Месси со штрафного в девятку, который принес Интер Майами победу на последних минутах, — осуществление большой мечты для клуба и болельщиков, сообщает Daily Mail.

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«Честно говоря, когда увидел, что назначили штрафной, то подумал: «Вот так это должно закончиться».

Особенно когда у тебя на поле есть такие игроки, как Лео и Серхио Бускетс — это то, что они делают.



Это захватывающий вечер для наших болельщиков. Это мечта, которая осуществилась на этом стадиона, которую осуществили все — все в этой стране увидели, как Месси стартует в МЛС. У меня нет слов", — сказал Бекхэм.

Сообщалось, что Месси стал первым футболистом, который забил 700 голов, не считая пенальти.