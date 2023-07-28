Месси и легенда Барселоны: Бекхэм устроил семейную вечеринку со звездными новичками Интер Майами — фото
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм (Фото:REUTERS/Marco Bello)
Новички Интер Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс провели семейный вечер в ресторане вместе с Дэвидом Бекхэмом и его второй половинкой Викторией.
Футболисты со своими возлюбленными посетили ресторан Майами.
Аргентинский волшебник опубликовал пост, в котором показал фотографии с ужина.
«Вечер с друзьями», — подписал пост Лионель.
Отметим, что совладелец Интер Майами Бекхэм убедил Месси и Бускетса перебраться в американский клуб на правах свободных агентов.
Ранее сообщалось, что Бекхэм в восторге от шедеврального дебютного гола Месси за новый клуб.