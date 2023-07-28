Месси и легенда Барселоны: Бекхэм устроил семейную вечеринку со звездными новичками Интер Майами — фото 28 июля, 20:42 Лионель Месси и Дэвид Бекхэм (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Новички Интер Майами Лионель Месси и Серхио Бускетс провели семейный вечер в ресторане вместе с Дэвидом Бекхэмом и его второй половинкой Викторией.

Футболисты со своими возлюбленными посетили ресторан Майами.

Аргентинский волшебник опубликовал пост, в котором показал фотографии с ужина.

Фото: instagram.com/leomessi

Фото: instagram.com/leomessi

«Вечер с друзьями», — подписал пост Лионель.

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Отметим, что совладелец Интер Майами Бекхэм убедил Месси и Бускетса перебраться в американский клуб на правах свободных агентов.

Ранее сообщалось, что Бекхэм в восторге от шедеврального дебютного гола Месси за новый клуб.