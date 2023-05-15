«Интересные приоритеты». Обладатель Золотого мяча возмутился, что его нет на праздничном плакате Динамо — фото 15 мая, 11:07 Беланов выступал за Динамо в течение 1985−1989 годов (Фото:Игорь Беланов via Instagram)

Легенда Динамо и обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов раскритиковал киевский клуб за праздничный плакат к 96-летию команды.

Динамо разместило на плакате известных персон в истории клуба, однако на нем не оказалось легенды клуба Игоря Беланова, на что экс-футболист отреагировал на своей странице в Facebook.

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Беланов в частности удивился, что рядом с легендарным тренером Валерием Лобановским клуб разместил экс-форварда клуба Артема Милевского.

«Уважаю каждого из них и ценю вклад каждого. Но через возраст что-то стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артем Милевский! Веселый, бесшабашный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты у нынешнего Динамо. Я не гордый, но все же», — написал Беланов.

В другом посте Беланов обратил внимание, что на плакате также нет другого легендарного игрока и экс-тренера Динамо Алексея Михайличенко.

«Не могу вспомнить выступал ли за Динамо олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может вы помните?

Иначе сложно объяснить, почему клуб о нем не упомянул", — добавил Беланов.



Сообщалось, что на свое 96-летие Динамо проиграло Черноморцу (2:3) в 26-м туре украинской Премьер-лиги.