Вслед за Шевченко. Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из НОК Украины 21 ноября, 21:00 Жан Беленюк не хочет оставаться в НОК (Фото:Пресс-служба телеканала Украина)

Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава Национального олимпийского комитета Украины.

Об этом Беленюк сообщил в своем Telegram-канале, добавив фото заявления.

" В «таком» НОКе не могу себе позволить задержаться надолго", — написал Беленюк.

Следует отметить, что Беленюк был кандидатом на пост президента НОК Украины, однако проиграл выборы Вадиму Гутцайту.

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Позже легенда украинского футбола и экс-наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что покинул пост вице-президента Национального олимпийского комитета (НОК), членами которого, в частности, стали нардепы от распущенной фракции ОПЗЖ Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

После этого пресс-служба НОК сообщила, что Шуфрич и Суркис выйдут из состава организации.

