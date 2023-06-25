Умер на террасе кафе: врачи час пытались спасти бывшего футболиста сборной Бельгии
Седрик Руссель (Фото:Instagram)
Известный бельгийский футболист Седрик Руссель скончался в 45 лет от сердечного приступа в родном городе Монс.
Как сообщает сайт hln.be, Руссель сидел на террасе кафе, когда ему стало плохо. Врачи скорой помощи целый час пытались реанимировать футболиста. Однако спасти Седрика не смогли.
В 2003 году Седрик Руссель в составе Монса с 22 голами становился лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии. Также за свою карьеру форвард играл за английские клубы Ковентри и Вулверхэмптон, итальянскую Брешию. В Бельгии выступал за Гент, Генк, Стандарт и Зюльте-Варегем. Также сыграл три поединка за национальную сборную страны.
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