«Ты можешь только сп***ить». Известный экс-футболист высмеял желание террориста Пушилина создать новый Шахтер в «ДНР» — фото

28 мая, 12:44
Цей матеріал також доступний українською
Белик сыграл за сборную Украины 19 матчей (Фото:Алексей Белик via Instagram)

Белик сыграл за сборную Украины 19 матчей (Фото:Алексей Белик via Instagram)

Бывший футболист Алексей Белик отреагировал на желание главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина создать новый донецкий Шахтер на оккупированных территориях.

Экс-форвард сборной Украины опубликовал в сторис Instagram скриншот новости с планами лидера боевиков. При этом Пушилина Белик изобразил в виде клоуна.

Читайте также:
«Кто, если не я?». Экс-футболист Шахтера объяснил, почему пошел воевать за Украину на передовую — фото

В комментарии к снимку Алексей написал: «Эмэмэмщик, ты и создать — это разные вещи. Ты только что-то чужое сп***ить можешь, но это временно».

Видео дня
Алексей Белик via Instagram
Фото: Алексей Белик via Instagram

Большую часть своей карьеры Белик провел в Шахтере. За донецкий клуб Алексей выступал с 1998 по 2008 год и выиграл в его составе пять трофеев.

Также Белик сыграл за сборную Украины 19 матчей и забил пять мячей. В ее составе он играл на чемпионате мира-2006.

Ранее директор Шахтера по футболу Дарио Срна заявил, что клуб хотел бы в следующем сезоне домашние матчи Лиги чемпионов играть в Польше.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ДНР Денис Пушилин ФК Шахтер Фото

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X