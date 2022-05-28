«Ты можешь только сп***ить». Известный экс-футболист высмеял желание террориста Пушилина создать новый Шахтер в «ДНР» — фото 28 мая, 12:44 Цей матеріал також доступний українською Белик сыграл за сборную Украины 19 матчей (Фото:Алексей Белик via Instagram)

Бывший футболист Алексей Белик отреагировал на желание главаря террористической организации «ДНР» Дениса Пушилина создать новый донецкий Шахтер на оккупированных территориях.

Экс-форвард сборной Украины опубликовал в сторис Instagram скриншот новости с планами лидера боевиков. При этом Пушилина Белик изобразил в виде клоуна.

В комментарии к снимку Алексей написал: «Эмэмэмщик, ты и создать — это разные вещи. Ты только что-то чужое сп***ить можешь, но это временно».

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Фото: Алексей Белик via Instagram

Большую часть своей карьеры Белик провел в Шахтере. За донецкий клуб Алексей выступал с 1998 по 2008 год и выиграл в его составе пять трофеев.

Также Белик сыграл за сборную Украины 19 матчей и забил пять мячей. В ее составе он играл на чемпионате мира-2006.

Ранее директор Шахтера по футболу Дарио Срна заявил, что клуб хотел бы в следующем сезоне домашние матчи Лиги чемпионов играть в Польше.

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