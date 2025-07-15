Критикует Лукашенко. Экс-форвард Динамо не поедет на матч Лиги Европы в Казахстан из-за угрозы ареста

Белорусский нападающий польской Легии Илья Шкурин не поможет команде в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского Актобе.

Футболист отказался лететь на выездную игру в Казахстан «по политическим причинам», сообщает польский журналист Кшиштоф Марчиняк.

По его данным, Шкурин опасается, что белорусский режим может повлиять на силовые структуры Казахстана и навредить ему — например, запретить въезд в страну или задержать в аэропорту или гостинице.

Шкурин открыто критикует режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. 25-летний форвард отказался выступать за сборную, пока власть в стране не изменится.

В первом поединке с Актобе Легия одержала победу со счетом 1:0, Шкурин вышел на замену во втором тайме. Ответный матч пройдет в четверг, 17 июля.

Напомним, что Шкурин летом 2021 года перешел в Динамо Киев из московского ЦСКА на правах аренды. За динамовцев провел 11 матчей, отметился пятью голевыми передачами.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешел в польский клуб Ракув. С февраля этого года Шкурин выступает за Легию.

