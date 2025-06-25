Принес команде победу. Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика — Бавария на клубном ЧМ-2025 — видео
Анатолий Трубин в игре против Баварии (Фото: Reuters/Scott Kinser)
В рамках третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025 Бенфика переиграла Баварию — 1:0.
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин был признан лучшим игроком поединка. Организаторы турнира вручили украинцу индивидуальный приз по итогу встречи.
В матче Трубин не позволил Баварии забить, выполнив четыре сейва. Для украинца это вторая «сухая» игра на турнире.
По словам украинского футболиста, он счастлив, что удалось добыть победу и выйти в плей-офф.
«Это была хорошая игра против замечательной команды. Я очень счастлив. Не только я, но и вся команда. Мы полностью выложились, чтобы победить. Вы видите, что погода очень жаркая, невероятно жаркая. Мы сделали свою работу и вышли в следующий раунд», — приводит слова Трубина DAZN.
В 1/8 финала клубного чемпионата мира Бенфика сыграет против лондонского Челси, который добыл разгромную победу в последнем матче группового этапа.