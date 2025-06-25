Принес команде победу. Трубин стал лучшим игроком матча Бенфика — Бавария на клубном ЧМ-2025 — видео

25 июня, 07:54
Анатолий Трубин в игре против Баварии (Фото: Reuters/Scott Kinser)

В рамках третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира-2025 Бенфика переиграла Баварию — 1:0.

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин был признан лучшим игроком поединка. Организаторы турнира вручили украинцу индивидуальный приз по итогу встречи.

В матче Трубин не позволил Баварии забить, выполнив четыре сейва. Для украинца это вторая «сухая» игра на турнире.

https://twitter.com/DAZNFootball/status/1937606166722342988
https://twitter.com/DAZNFootball/status/1937612288535437707
https://twitter.com/DAZNFootball/status/1937615432434737539

По словам украинского футболиста, он счастлив, что удалось добыть победу и выйти в плей-офф.

«Это была хорошая игра против замечательной команды. Я очень счастлив. Не только я, но и вся команда. Мы полностью выложились, чтобы победить. Вы видите, что погода очень жаркая, невероятно жаркая. Мы сделали свою работу и вышли в следующий раунд», — приводит слова Трубина DAZN.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира Бенфика сыграет против лондонского Челси, который добыл разгромную победу в последнем матче группового этапа.

