Бенфика с Трубиным сенсационно обыграла Баварию и вышла в плей-офф клубного ЧМ-2025 — видео

25 июня, 00:03
Бенфика обыграла Баварию (Фото: Reuters/Scott Kinser)

Бенфика обыграла Баварию (Фото: Reuters/Scott Kinser)

На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялся матч третьего тура группового этапа в квартете С.

На поле встречались португальская Бенфика и немецкая Бавария, которая была фаворитом встречи, несмотря на то, что уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Судьбу противостояния решил один мяч, который забил игрок «орлов» Шельдеруп.

https://www.youtube.com/embed/zjXo-G6_sns?si=-faAGyzsllzxPcyK

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь матч и сделал четыре сейва. Вратарь провел второй «сухой» поединок на турнире.

Бенфика — Бавария 1:0
Гол: Шельдеруп, 13

Благодаря победе Бенфика заняла первое место, набрав семь очков. Бавария стала второй с шестью очками.

В параллельном поединке встречаются Бока Хуниорс (Аргентина) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Их игра была прервана на 56-й минуте из-за угрозы надвигающейся грозы.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Ранее сообщалось, что Интер Майами и Палмейрас вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025 после ничьей, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов.

Редактор: Дмитрий Данец

