На клубном чемпионате мира по футболу 2025 года состоялся матч третьего тура группового этапа в квартете С.

На поле встречались португальская Бенфика и немецкая Бавария, которая была фаворитом встречи, несмотря на то, что уже обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

Читайте также: Один из самых знаменитых французских клубов понижен до второго дивизиона

Судьбу противостояния решил один мяч, который забил игрок «орлов» Шельдеруп.

Реклама

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин отыграл весь матч и сделал четыре сейва. Вратарь провел второй «сухой» поединок на турнире.

Бенфика — Бавария 1:0

Гол: Шельдеруп, 13

Благодаря победе Бенфика заняла первое место, набрав семь очков. Бавария стала второй с шестью очками.

В параллельном поединке встречаются Бока Хуниорс (Аргентина) и Окленд Сити (Новая Зеландия). Их игра была прервана на 56-й минуте из-за угрозы надвигающейся грозы.

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Интер Майами и Палмейрас вышли в плей-офф клубного ЧМ-2025 после ничьей, Порту и Аль-Ахли забили восемь голов.