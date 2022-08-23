Динамо потеряло двух основных игроков перед решающим матчем за выход в групповой турнир Лиги чемпионов 23 августа, 10:23 Виктор Цыганков не поможет (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо понесло серьезные кадровые потери перед ответным матчем с лиссабонской Бенфикой в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В матче за выход в групповой турнир Лиги чемпионов Динамо из-за травм не помогут вингер Виктор Цыганков и защитник Денис Попов, заявил на пресс-конференции главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.

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«Очень важно, что Сидорчук вернулся. В Лодзи мы пропустили два мяча из той зоны, где он обычно играет. Но, к сожалению, при этом из-за травм мы потеряли двух игроков — Цыганкова и Попова», — сказал Луческу.

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо на своем поле уступило Бенфике со счетом 0:2.

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