Динамо потеряло двух основных игроков перед решающим матчем за выход в групповой турнир Лиги чемпионов
Виктор Цыганков не поможет (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо понесло серьезные кадровые потери перед ответным матчем с лиссабонской Бенфикой в раунде плей-офф Лиги чемпионов.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика - Динамо можно здесь
В матче за выход в групповой турнир Лиги чемпионов Динамо из-за травм не помогут вингер Виктор Цыганков и защитник Денис Попов, заявил на пресс-конференции главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.
«Очень важно, что Сидорчук вернулся. В Лодзи мы пропустили два мяча из той зоны, где он обычно играет. Но, к сожалению, при этом из-за травм мы потеряли двух игроков — Цыганкова и Попова», — сказал Луческу.
В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо на своем поле уступило Бенфике со счетом 0:2.
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