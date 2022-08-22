Бенфика — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

22 августа, 16:01
В первом матче Бенфика победила Динамо со счетом 2:0 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В первом матче Бенфика победила Динамо со счетом 2:0 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ представляет анонс ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо. Первый матч — 2:0.

Матч Бенфика (Португалия) — Динамо (Украина) состоится 23 августа в 22:00 по киевскому времени в Лиссабоне на стадионе да Луш.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Читайте также:
«Мы сделали все возможное». Луческу прокомментировал поражение Динамо от Бенфики в Лиге чемпионов

Что нужно знать про Бенфику перед матчем:

  • выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов в случае победы, ничьей или поражения с разницей в один гол;
  • прошла во 3-м раунде квалификации датский Мидтьюлланн с общим счетом 7:2;
  • выиграла 11 последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
  • не сыграют защитники Вериссимо и Виктор (травмы). Готов сыграть украинский нападающий Яремчук.
Читайте также:
Динамо — Бенфика. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов в случае победы с разницей в три гола;
  • прошло в предыдущих раундах квалификации турецкий Фенербахче и австрийский Штурм;
  • одержало три победы в пяти последних матчах во всех турнирах при двух поражениях;
  • не сыграют нападающие Супряга и Кулач (травмы).

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Бенфика

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X