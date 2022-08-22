Бенфика — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 22 августа, 16:01 В первом матче Бенфика победила Динамо со счетом 2:0 (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ представляет анонс ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо. Первый матч — 2:0.



Матч Бенфика (Португалия) — Динамо (Украина) состоится 23 августа в 22:00 по киевскому времени в Лиссабоне на стадионе да Луш.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Бенфику перед матчем:

выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов в случае победы, ничьей или поражения с разницей в один гол;

прошла во 3-м раунде квалификации датский Мидтьюлланн с общим счетом 7:2;

выиграла 11 последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;

не сыграют защитники Вериссимо и Виктор ( травмы). Готов сыграть украинский нападающий Яремчук.

Что нужно знать про Динамо перед матчем:

выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов в случае победы с разницей в три гола;

прошло в предыдущих раундах квалификации турецкий Фенербахче и австрийский Штурм;

одержало три победы в пяти последних матчах во всех турнирах при двух поражениях;

не сыграют нападающие Супряга и Кулач ( травмы).

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

НВ

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