Бенфика — Динамо. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 23 августа, 04:13 Динамо нужно выигрывать с разницей в три гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ следит за ходом ответной игры раунда плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо (первый поединок — 2:0). Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 23 августа.



Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

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Матч состоится в Лиссабоне на стадионе да Луш. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Бенфика выйдет в групповой раунд в случае победы, ничьей или поражения с разницей в один гол. Клуб прошел во 3-м раунде квалификации датский Мидтьюлланн.

Команда выиграла 11 последних поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За коллектив не сыграют защитники Вериссимо и Виктор (травмы). Готов сыграть украинский нападающий Роман Яремчук.

Динамо выйдет в групповой раунд в случае победы с разницей в три гола. Клуб прошел в предыдущих раундах квалификации турецкий Фенербахче и австрийский Штурм.

Команда одержала три победы в пяти последних матчах во всех турнирах при двух поражениях. За коллектив не сыграют нападающие Владислав Супряга и Владислав Кулач (повреждения).

Статистика знает семь матчей между командами. В одной игре победило Динамо, в пяти — Бенфика. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Бенфика является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,30, то, что выиграет Динамо, оценивается в 11,00, ничья — в 5,00.

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