Бенфика — Динамо. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

23 августа, 21:20
Бенфика принимает Динамо в Лиссабоне (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бенфика принимает Динамо в Лиссабоне (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

НВ в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты ответной игры раунда плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо (первый поединок — 2:0).

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика — Динамо можно здесь

Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Матч проходит в Лиссабоне на стадионе Бенфики да Луш.

Видео дня

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Стартовые составы:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Морато, Гримальдо, Нерес, Луис, Фернандес, Мариу, Силва, Рамуш

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Шепелев, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Беседин, Караваев

Видеофрагменты игры будут публиковаться ниже.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Бенфика

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