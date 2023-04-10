Бенфика — Интер. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов 10 апреля, 14:56 Первый матч состоится в Лиссабоне (Фото:ФК Интер)

NV представляет анонс первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.

Матч Бенфика (Португалия) — Интер (Италия) состоится 11 апреля в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Что нужно знать о Бенфике перед матчем:

заняла первое место в группе, опередив ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа, а в 1/8 финала обыграла Брюгге;

лидирует в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя Порту на семь очков;

одержала восемь побед подряд во всех турнирах до поражения от Порту ( 1:2) в прошлом туре португальской лиги;

1:2) в прошлом туре португальской лиги; не сыграют Отаменди, Бах, Гонсалу Гедеш, Дракслер.

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Что нужно знать об Интере перед матчем:

занял второе место в группе, уступив Баварии и опередив Барселону и Викторию Пльзень, а в 1/8 финале выбил Порту;

занимает пятое место в чемпионате Италии с отставанием от лидера Наполи на 23 очка;

не знает побед в шести матчах подряд во всех турнирах при трех поражениях и трех ничьих;

не сыграют Далберт, Шкриньяр, Чалханоглу.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влоходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Жоау Мариу, Эурснес, Нерес, Гонсалу Рамуш

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Лукаку