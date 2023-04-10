Бенфика — Интер. Где и когда смотреть матч четвертьфинала Лиги чемпионов

10 апреля, 14:56
Поделиться:
Первый матч состоится в Лиссабоне (Фото:ФК Интер)

Первый матч состоится в Лиссабоне (Фото:ФК Интер)

NV представляет анонс первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Бенфика — Интер можна тут

Матч Бенфика (Португалия) — Интер (Италия) состоится 11 апреля в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Читайте также:
Бенфика — Интер. Букмекеры дали прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Что нужно знать о Бенфике перед матчем:

  • заняла первое место в группе, опередив ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа, а в 1/8 финала обыграла Брюгге;
  • лидирует в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя Порту на семь очков;
  • одержала восемь побед подряд во всех турнирах до поражения от Порту (1:2) в прошлом туре португальской лиги;
  • не сыграют Отаменди, Бах, Гонсалу Гедеш, Дракслер.
Читайте также:
Стали известны пары соперников четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

Что нужно знать об Интере перед матчем:

  • занял второе место в группе, уступив Баварии и опередив Барселону и Викторию Пльзень, а в 1/8 финале выбил Порту;
  • занимает пятое место в чемпионате Италии с отставанием от лидера Наполи на 23 очка;
  • не знает побед в шести матчах подряд во всех турнирах при трех поражениях и трех ничьих;
  • не сыграют Далберт, Шкриньяр, Чалханоглу.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влоходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Жоау Мариу, Эурснес, Нерес, Гонсалу Рамуш

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Лукаку

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Интер Бенфика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X