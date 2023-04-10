Бенфика — Интер. Букмекеры дали прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов 10 апреля, 15:55 Бенфика считается фаворитом противостояния (Фото:ФК Бенфика)

Букмекеры сделали прогнозы на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.



Матч между командами состоится в Лиссабоне 11 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Бенфика. Ее победа соответствует коэффициенту 2,15. Успех Реала оценивается в 3,40, ничья — в 3,30.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,50. Чуть менее вероятна победа Бенфики 1:0 за 6,75.

Самый вероятный результат в пользу Интера — победа 1:0 за 8,75.

На проход Бенфики в следующий раунд дают коэффициент 1,70, успех Интера по итогам двух матчей оценивается в 2,05.

В 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика одолела Брюгге, а Интер выбил Порту.