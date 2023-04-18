Интер — Бенфика. Букмекеры дали прогноз на матч четвертьфинала Лиги чемпионов 18 апреля, 17:33 После первого матча Интер считается фаворитом противостояния (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером.



Матч состоится в Милане на Джузеппе Меацца 19 апреля в 22:00 по киевскому времени.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Интер. Его победа соответствует коэффициенту 2,10. Успех Бенфики оценивается в 3,40, ничья — в 3,50.

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Самым вероятным счетом является ничья 1:1 за 6,75. Чуть менее вероятна победа Интера 1:0 за 7,50 и 2:1 за 8,75.

Самый вероятный результат в пользу Бенфики — победа 1:0 за 10,00.

На проход Интера в следующий раунд дают коэффициент 1,03, успех Бенфики по итогам двух матчей оценивается в 10,00.

В первом матче четвертьфинала Интер на выезде одолел Бенфику со счетом 2:0.

