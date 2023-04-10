Бенфика — Интер. Онлайн-трансляция матча четвертьфинала Лиги чемпионов 10 апреля, 16:39 Интер последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году (Фото:ФК Интер)

NV следит за событиями первой игры четвертьфинала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером. Начало матча — 11 апреля в 22:00.

Ориентировочные составы:

Бенфика: Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Флорентину, Шикинью, Жоау Мариу, Эурснес, Нерес, Гонсалу Рамуш

Интер: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Мхитарян, Димарко, Лаутаро Мартинес, Лукаку

Видео дня

Матч состоится в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

Бенфика заняла первую позицию в группе, опередив ПСЖ, Ювентус и Маккаби Хайфа, а в 1/8 финала обыграла Брюгге. Команда занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая ближайшего преследователя Порту на семь очков.

Клуб потерпел поражение от Порту в прошлом туре португальской лиги, выиграв перед этим восемь игр подряд. За коллектив не сыграют Отаменди, Бах, Гонсалу Гедеш, Дракслер.

Интер стал вторым в своей группе после Баварии, опередив Барселону и Викторию Пльзень. Команда занимает пятое место в чемпионате Италии с отставанием в 23 очка от лидера Наполи.

Клуб не выигрывает шесть последних поединков во всех турнирах. За коллектив не сыграют Далберт, Шкриньяр, Чалханоглу.

Статистика знает четыре официальных матча между соперниками. Интер выиграл два матча, Бенфика – ни одного. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз букмекеров: фаворит - Бенфика. Коэффициент на ее победу равен 2,15. Успех Интера оценивается в 3,40, ничья – в 3,30.