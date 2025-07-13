Бенфика решила продать Трубина после успешного выступления украинца на клубном чемпионате мира — СМИ
Анатолий Трубин перешел из Шахтера в Бенфику в 2023 году (Фото: REUTERS/Manon Cruz)
Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую Бенфику в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает португальское издание Record, руководство Бенфики хочет продать Трубина и сделать ставку на собственного воспитанника Сэмюэла Суареша.
В лиссабонском клубе считают, что трансферная стоимость украинца выросла после его удачного выступления на клубном чемпионате мира, поэтому настал хороший момент, чтобы заработать на трансфере голкипера.
Трубин помог Бенфике дойти до 1/8 финала КЧМ-2025, в четырех матчах Анатолий сделал 14 сейвов.
Вратарь сборной Украины перешел в Бенфику из донецкого Шахтера в 2023 году.
В сезоне 2024/25 Трубин провел за португальский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.
Напомним, что Бенфика проиграла Челси в 1/8 финала клубного чемпионата мира.