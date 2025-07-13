Бенфика решила продать Трубина после успешного выступления украинца на клубном чемпионате мира — СМИ

13 июля, 14:50
Поделиться:
Анатолий Трубин перешел из Шахтера в Бенфику в 2023 году (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Анатолий Трубин перешел из Шахтера в Бенфику в 2023 году (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть лиссабонскую Бенфику в текущее летнее трансферное окно.

Читайте также:
В Италии сообщили, что Довбик сменил игровой номер в Роме и завоевал доверие нового тренера

Как сообщает португальское издание Record, руководство Бенфики хочет продать Трубина и сделать ставку на собственного воспитанника Сэмюэла Суареша.

В лиссабонском клубе считают, что трансферная стоимость украинца выросла после его удачного выступления на клубном чемпионате мира, поэтому настал хороший момент, чтобы заработать на трансфере голкипера.

Реклама

Трубин помог Бенфике дойти до 1/8 финала КЧМ-2025, в четырех матчах Анатолий сделал 14 сейвов.

Вратарь сборной Украины перешел в Бенфику из донецкого Шахтера в 2023 году.

Читайте также:
«Провел блестящий турнир»: легенда Челси посоветовал клубу купить лидера сборной Украины

В сезоне 2024/25 Трубин провел за португальский клуб 51 матч во всех турнирах, в которых пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль.

Напомним, что Бенфика проиграла Челси в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Анатолий Трубин Бенфика Футбол Трансферы клубный чемпионат мира

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies