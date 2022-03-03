«Мы не можем оставаться равнодушными». Бенфика Яремчука собирает гуманитарную помощь для украинцев 3 марта, 17:24 Цей матеріал також доступний українською Роман Яремчук (Фото:Роман Яремчук via Instgaram)

Португальская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, собирает гуманитарную помощь для украинцев, которые пострадали от российского вторжения.

С 3 по 5 марта Бенфика организует сбор пищи, медицинских средств, товаров для детей и других необходимых вещей, сообщает официальный сайт клуба.

На сайте лиссабонского клуба перечислены пункты, куда желающие помочь могут принести необходимые вещи, которые будут направленны на нужды украинцев.

«Мы не можем оставаться равнодушными к эскалации боевых действий и страданий людей, которые ценят свою свободу», — говорится на официальном сайте Бенфики.

Также Бенфика опубликовала в Twitter видео, в котором Яремчук поблагодарил за солидарность.

Ранее после вторжения России в Украину Романа Яремчука болельщики встретили стоя и аплодисментами в Лиссабоне во время матча с командой Витория Гимараеш.

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