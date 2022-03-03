«Мы не можем оставаться равнодушными». Бенфика Яремчука собирает гуманитарную помощь для украинцев

3 марта, 17:24
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Роман Яремчук (Фото:Роман Яремчук via Instgaram)

Роман Яремчук (Фото:Роман Яремчук via Instgaram)

Португальская Бенфика, за которую выступает украинец Роман Яремчук, собирает гуманитарную помощь для украинцев, которые пострадали от российского вторжения.

С 3 по 5 марта Бенфика организует сбор пищи, медицинских средств, товаров для детей и других необходимых вещей, сообщает официальный сайт клуба.

На сайте лиссабонского клуба перечислены пункты, куда желающие помочь могут принести необходимые вещи, которые будут направленны на нужды украинцев.

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«Мы не можем оставаться равнодушными к эскалации боевых действий и страданий людей, которые ценят свою свободу», — говорится на официальном сайте Бенфики.

Также Бенфика опубликовала в Twitter видео, в котором Яремчук поблагодарил за солидарность.

https://twitter.com/SLBenfica/status/1499098266406998018

Ранее после вторжения России в Украину Романа Яремчука болельщики встретили стоя и аплодисментами в Лиссабоне во время матча с командой Витория Гимараеш.

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Теги:   Футбол Война в Украине Бенфика Роман Яремчук

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