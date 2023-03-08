Клуб украинца Яремчука разгромно проиграл и вылетел из Лиги чемпионов — видео 8 марта, 00:28 Бенфика продолжает борьбу за трофей (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Бельгийский Брюгге после домашнего поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от португальской Бенфики 0:2 проиграл лиссабонскому клубу в ответном поединке со счетом 1:5 и вылетел из турнира.

Бенфика еще в первом тайме благодаря голам Рафы Силвы и Гонсалу Рамоса повела 2:0.

Во второй половине встречи Рамос оформил дубль, а Мариу и Нерес продолжили избиение Брюгге — 5:0.

Видео дня

В конце матча Майер отквитал один гол, но это стало малым утешением для бельгийского клуба.

Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук, который до перехода в бельгийский клуб выступал за Бенфику, вышел в стартовом составе и отыграл 62 минуты, получив в первом тайме желтую карточку.

Бенфика — Брюгге 5:1

Голы: Рафа Силва, 38, Г. Рамос, 45+2, 57, Мариу, 70, Нерес, 78 — Майер, 87

В параллельном матче Челси победил Боруссию Дортмунд (2:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.