«Он не касался мяча». Моуринью сделал неоднозначное заявление об игре футболиста сборной Украины

6 октября, 16:41
Трубин — основной вратарь Бенфики (Фото: REUTERS/Pedro Nunes)

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал выступление украинского голкипера лиссабонцев Анатолия Трубина в матче восьмого тура чемпионата Португалии против Порту (0:0).

Титулованный специалист считает, что у Трубина вообще не было работы на протяжении всего поединка.

«Я бы отметил, что Трубин не сделал ни одного сейва — только тот парень, [футболист Порту] Мора, попал в каркас ворот.

Мы смогли зонально двумя игроками выключить из игры трех [футболистов Порту]: Варелу, Беднарека и Кивера. Мы контролировали игру позиционно. Если бы я стал на ворота вместо Трубина — ничего бы не изменилось. Он не касался мяча", — цитирует Моуринью пресс-служба Бенфики.

Добавим, что заявление тренера лиссабонцев не совсем корректно, поскольку Трубин в матче с Порту совершил два сейва.

https://www.youtube.com/watch?v=9f53ey7RVr8

После ничьей Бенфика осталась на третьем месте в Примейре, набрав 18 очков, тогда как Порту возглавляет турнирную таблицу с 22 очками.

Ранее украинский футболист Бенфики Георгий Судаков в своем Telegram-канале рассказал, что перед матчем фанаты Порту ночью устроили пиротехническое шоу под окнами отеля, где поселилась лиссабонская команда.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Жозе Моуриньо Бенфика Порту Анатолий Трубин Чемпионат Португалии

Поделиться:

