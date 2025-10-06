«Он не касался мяча». Моуринью сделал неоднозначное заявление об игре футболиста сборной Украины

Титулованный специалист считает, что у Трубина вообще не было работы на протяжении всего поединка.

«Я бы отметил, что Трубин не сделал ни одного сейва — только тот парень, [футболист Порту] Мора, попал в каркас ворот.

Реклама

Мы смогли зонально двумя игроками выключить из игры трех [футболистов Порту]: Варелу, Беднарека и Кивера. Мы контролировали игру позиционно. Если бы я стал на ворота вместо Трубина — ничего бы не изменилось. Он не касался мяча", — цитирует Моуринью пресс-служба Бенфики.

Добавим, что заявление тренера лиссабонцев не совсем корректно, поскольку Трубин в матче с Порту совершил два сейва.

После ничьей Бенфика осталась на третьем месте в Примейре, набрав 18 очков, тогда как Порту возглавляет турнирную таблицу с 22 очками.

Ранее украинский футболист Бенфики Георгий Судаков в своем Telegram-канале рассказал, что перед матчем фанаты Порту ночью устроили пиротехническое шоу под окнами отеля, где поселилась лиссабонская команда.