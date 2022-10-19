«Другого варианта нет». Лучший футболист мира заговорил о завершении карьеры
Бензема выступает за Реал с 2009 года (Фото:REUTERS/Vincent West)
Лучший футболист мира француз Карим Бензема заявил, что намерен завершить карьеру в своем нынешнем клубе мадридском Реале.
Слова 34-летнего нападающего приводит Onda Cero.
«У меня было три мечты — купить дом для матери, играть за Реал и выиграть Золотой мяч.
Я собираюсь завершить карьеру в Реале, другого варианта нет", — сказал Карим.
Бензема выступает за Реал с 2009 года. Всего за мадридский клуб он сыграл 615 матчей и забил 328 мячей. Это второй результат среди лучших бомбардиров в истории «сливочных».
В прошлом сезоне Бензема также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.