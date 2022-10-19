«Другого варианта нет». Лучший футболист мира заговорил о завершении карьеры 19 октября, 14:05 Бензема выступает за Реал с 2009 года (Фото:REUTERS/Vincent West)

Лучший футболист мира француз Карим Бензема заявил, что намерен завершить карьеру в своем нынешнем клубе мадридском Реале.



Слова 34-летнего нападающего приводит Onda Cero.

«У меня было три мечты — купить дом для матери, играть за Реал и выиграть Золотой мяч.

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Я собираюсь завершить карьеру в Реале, другого варианта нет", — сказал Карим.

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Бензема выступает за Реал с 2009 года. Всего за мадридский клуб он сыграл 615 матчей и забил 328 мячей. Это второй результат среди лучших бомбардиров в истории «сливочных».

В прошлом сезоне Бензема также был признан лучшим игроком Лиги чемпионов.