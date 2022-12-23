На фоне сообщений о конфликте в команде. Лучший футболист мира отписался в Instagram от партнеров по сборной — СМИ 23 декабря, 14:09 В составе сборной Франции Бензема сыграл 97 матчей (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема отписался в Instagram от многих партнеров по сборной Франции, сообщает El Mundo Deportivo.

Так, 35-летний нападающий перестал следить в соцсети почти за всеми игроками национальной команды, кроме пяти футболистов.

Карим остался подписан лишь на одноклубников по мадридскому Реалу Эдуардо Камавинга и Орельена Тчуамени, а также Рафаэля Варана, Килиана Мбаппе и Маркуса Тюрама.

Видео дня

В составе сборной Франции Бензема сыграл 97 матчей и забил 37 мячей. С ней он становился победителем Лиги наций.

Чемпионат мира-2022 в Катаре Карим был вынужден пропустить из-за травмы. После завершения турнира Бензема объявил о завершении карьеры в сборной.

Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, что многие ведущие игроки национальной команды Франции были довольны, что Карим не сможет сыграть в Катаре.

