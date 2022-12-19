«Я допустил ошибки». Лучший футболист мира ушел из сборной Франции 19 декабря, 18:04 В составе сборной Франции Бензема сыграл 97 матчей (Фото:Карим Бензема via Twitter)

Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема объявил об уходе из сборной Франции.



О своем решении 35-летний нападающий сообщил в Twitter.

«Я приложил усилия и допустил ошибки, чтобы быть там, где я есть сегодня, и я горжусь этим!

Я написал свою историю, а наша история завершается", — написал Карим в комментарии к опубликованному фото, на котором он предстал в форме национальной команды.

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В составе сборной Франции Бензема сыграл 97 матчей и забил 37 мячей. С ней он становился победителем Лиги наций.

Чемпионат мира-2022 в Катаре Карим был вынужден пропустить из-за травмы.

На победном для своей страны мировом форуме 2018 года Бензема не сыграл, так как был отстранен от национальной команды из-за шантажа партнера по сборной Матье Вальбуэна.