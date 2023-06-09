Саудовский клуб устроил помпезную презентацию лучшего футболиста мира — видео

9 июня, 15:27
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Карим Бензема перешел в Аль-Иттихад из Реала (Фото:REUTERS/Stringer)

Карим Бензема перешел в Аль-Иттихад из Реала (Фото:REUTERS/Stringer)

Футбольный клуб Аль-Иттихад из Саудовской Аравии устроил грандиозную презентацию новичка команды Карима Бензема.

Представление французского форварда состоялось в Джидде на домашнем стадионе Аль-Иттихада, на котором устроили световое шоу и различные развлечения для фанатов.

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Событие собрало на трибунах 62 тысячи болельщиков, многим из которых удалось получить автограф от звездного игрока и сделать совместное фото. Некоторым даже посчастливилось получить от форварда футболку и мяч.

Во время шоу Бензема продемонстрировал фанатам Золотой мяч, который он получил как лучший игрок мира в 2022 году.

https://twitter.com/ittihad/status/1666928403134529536
https://twitter.com/ittihad/status/1666886190576853011

Бензема стал игроком Аль-Иттихада 6 июня, перейдя из мадридского Реала. Он подписал с саудовским клубом контракт до 2026 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Карим Бензема Саудовская Аравия

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