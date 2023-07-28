Победный мяч. Лучший футболист мира забил дебютный гол за саудовский клуб — видео
Бензема принес победу своему клубу (Фото:ФК Аль-Иттихад)
Обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема отметился первым голом за саудовский Аль-Иттихад, куда он перешел из Реала в июне этого года.
Французский форвард отличился в матче с Эсперансом из Туниса в рамках клубного кубка Арабских чемпионов.
На 55-й минуте Бензема попал в угол ворот красивым ударом из-за пределов штрафной.
Гол нападающего оказался решающим и принес Аль-Иттихаду победу со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик забил дебютный гол за Челси, отличившись в товарищеском матче с Брайтоном.