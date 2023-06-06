Обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии
Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжитк карьеру в Аль-Иттихаде.
Бывший футболист мадридского Реала официально перебрался в саудовский чемпионат.
35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.
Напомним, Аль-Иттихад выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.
Отметим, что французский форвард выиграл Золотой мяч по итогам 2022 года.
Ранее сообщалось, что Реал объявил об уходе самого дорогостоящего игрока в истории клуба.