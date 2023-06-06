Обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии 6 июня, 22:30 Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжитк карьеру в Аль-Иттихаде.

Бывший футболист мадридского Реала официально перебрался в саудовский чемпионат.

35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.

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Напомним, Аль-Иттихад выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Отметим, что французский форвард выиграл Золотой мяч по итогам 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал объявил об уходе самого дорогостоящего игрока в истории клуба.