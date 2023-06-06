Обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии

6 июня, 22:30
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Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Карим Бензема (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Именитый французский нападающий Карим Бензема продолжитк карьеру в Аль-Иттихаде.

Бывший футболист мадридского Реала официально перебрался в саудовский чемпионат.

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35-летний игрок заключил контракт с клубом до 2026 года.

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема будет получать почти 200 миллионов евро чистыми в год, включая коммерческие соглашения.

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Напомним, Аль-Иттихад выиграл чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2022/23 и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Отметим, что французский форвард выиграл Золотой мяч по итогам 2022 года.

Ранее сообщалось, что Реал объявил об уходе самого дорогостоящего игрока в истории клуба.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Карим Бензема

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