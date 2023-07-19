Бывший одноклубник Зинченко продолжит карьеру во французской Лиге 1 после обвинений в изнасиловании

19 июля, 13:31
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Бенжамен Менди (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Бенжамен Менди (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Французский Лорьян официально объявил о подписании Бенжамена Менди.

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В августе 2021 года защитника обвинили в нескольких изнасилованиях и отправили под стражу. С тех пор француз не играл в футбол.

Однако 14 июня этого года Королевский суд Честера снял с Бенжамена Менди все обвинения в изнасилованиях.

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Все это время футболист находился на контракте в Манчестер Сити, который истек 1 июля 2023 года. Менди пришлось искать новый клуб для продолжения карьеры, которым стал Лорьян, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт Менди с французами рассчитан на два года, а зарплата футболиста пока неизвестна.

Последний официальный матч 29-летний игрок сыграл 15 августа 2021 года.

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Француз выступал за Манчестер Сити с 2017 года и был прямым конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Ранее Манчестер Сити объявил о трансфере Матео Ковачича из Челси.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Сити

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