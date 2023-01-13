Суд вынес вердикт футболисту Манчестер Сити по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии 13 января, 21:39 Ранее Менди выпустили из тюрьмы под залог (Фото:Бенжамен Мэнди via Instagram)

Полузащитника английского Манчестер Сити Бенжамена Менди оправдали по семи пунктам обвинения в сексуальном насилии.

Такой вердикт вынес Королевский суд Честера, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Присяжные признали Менди невиновным по семи пунктам обвинения из девяти. Суд по оставшимся двум обвинениям запланирован на 26 июня.

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В связи с обвинениями в сексуальном насилии Менди находился в тюрьме с августа 2021 года по январь 2022 года, после чего был выпущен под залог.