«Моя конфетка». Беременная Влада Седан показала милые фото с дочкой на отдыхе

1 июля, 23:33
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Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, которая ждет второго ребенка, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

Влада опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с отдыха вместе со своей дочкой Евой.

Влада и Ева надели на прогулку розовые шляпки и позировали на фоне цветов такого же цвета.

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«Моя конфетка», — подписала фото Седан.

Недавно Влада Седан посетила Украину и прогулялась в патриотическом луке.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Влада Седан

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