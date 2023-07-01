«Моя конфетка». Беременная Влада Седан показала милые фото с дочкой на отдыхе 1 июля, 23:33 Александр и Влада ждут второго ребенка (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан, жена футболиста лондонского Арсенала Александра Зинченко, которая ждет второго ребенка, поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

Влада опубликовала в своем аккаунте в Instagram фото с отдыха вместе со своей дочкой Евой.

Влада и Ева надели на прогулку розовые шляпки и позировали на фоне цветов такого же цвета.

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«Моя конфетка», — подписала фото Седан.

Недавно Влада Седан посетила Украину и прогулялась в патриотическом луке.