Манчестер Сити благодаря дублю Холанда начал новый сезон в английской Премьер-лиге с разгромной победы — видео
Холанд забил оба мяча в первом тайме (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
Манчестер Сити обыграл Бернли со счетом 3:0 в матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити открыл счет уже на 4-й минуте, когда Холанд замкнул прострел Родри.
Еще до перерыва норвежский форвард оформил дубль — на 36-й минуте он отправил мяч в ворота после паса Альвареса.
Точку в матче на 75-й минуте поставил Родри, удачно сыграв на добивании после розыгрыша штрафного.
16 августа Манчестер Сити сыграет с Севильей в матче за Суперкубок УЕФА.
Бернли — Манчестер Сити 0:3
Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 75
Удаление: Зарури (Бернли), 90+4
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити в серии пенальти уступил Арсеналу в матче за Суперкубок Англии.