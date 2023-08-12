Манчестер Сити благодаря дублю Холанда начал новый сезон в английской Премьер-лиге с разгромной победы — видео

12 августа, 09:47
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Холанд забил оба мяча в первом тайме (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Холанд забил оба мяча в первом тайме (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Манчестер Сити обыграл Бернли со счетом 3:0 в матче-открытии нового сезона английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити открыл счет уже на 4-й минуте, когда Холанд замкнул прострел Родри.

Еще до перерыва норвежский форвард оформил дубль — на 36-й минуте он отправил мяч в ворота после паса Альвареса.

Видео дня

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Точку в матче на 75-й минуте поставил Родри, удачно сыграв на добивании после розыгрыша штрафного.

16 августа Манчестер Сити сыграет с Севильей в матче за Суперкубок УЕФА.

Бернли — Манчестер Сити 0:3
Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 75
Удаление: Зарури (Бернли), 90+4

https://www.youtube.com/watch?v=8S92b-8meO8&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити в серии пенальти уступил Арсеналу в матче за Суперкубок Англии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд

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