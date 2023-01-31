Динамо объявило об уходе многолетнего нападающего клуба 31 января, 21:25 Беседин перешел в аренду до конца сезона (Фото:ФК Динамо)

Динамо Киев объявило о переходе нападающего Артема Беседина в кипрскую Омонию.



Как сообщает официальный сайт киевского клуба, 26-летний футболист переходит в команду из Никосии на правах аренды до конца сезона.

В текущей кампании Беседин провел за Динамо 20 матчей во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

Видео дня

Контракт нападающего с клубом, в системе которого он находится 10 лет, действует до конца 2024 года. В Омонии уже выступает другой украинский экс-футболист Динамо Роман Безус.

Ранее киевский клуб объявило об аренде основного защитника Томаша Кендзеры греческим ПАОКом. Ранее ведущий полузащитник Динамо Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону.

Также киевскую команду покинул нападающий Владислав Кулач, который стал игроком азербаджайнской Зиры.

