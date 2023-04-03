Не забивал почти два года. Форвард Динамо отличился дебютным голом за новый клуб — видео 3 апреля, 11:02 Беседин помог Омонии одержать победу (Фото:ФК Омония)

Украинский нападающий киевского Динамо Артем Беседин, на правах аренды выступающий за Омонию, забил дебютный гол за кипрский клуб, прервав свою длительную безголевую серию.

Беседин отметился голом за Омонию в матче 29-го тура чемпионата Кипра против Пафоса (2:0).

На 56-й минуте форвард открыл счет в матче, отправив мяч в сетку красивым ударом из-за пределов штрафной.

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Этот гол стал для Беседина первым за почти два года. Последний раз форвард забивал в официальном матче 25 апреля 2021 года, когда отличился за Динамо в матче чемпионата Украины против Ингульца (5:0).

Беседин перешел в Омонию в январе этого года на правах аренды до конца сезона.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Роман Безус голом на последних минутах вывел Омонию в полуфинал Кубка Кипра.