Турецкий топ-клуб заподозрили в коварной схеме для помощи российским футболистам после подписания соглашения с Газпромом — СМИ

26 апреля, 16:39
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В турецком клубе опровергли подобную схему (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

В турецком клубе опровергли подобную схему (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Стамбульский Бешикташ заключил спонсорский договор с Газпромом и планирует использовать его для помощи в трансферах российских футболистов, сообщает турецкое издание Fotospor.

Сообщается, что футболисты, которые захотят покинуть российскую Премьер-лигу, будут переходить в Бешикташ бесплатно, после чего турецкий клуб будет продавать их другим командам.

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Бешикташ будет получать 15−25 процентов от суммы таких трансферов. Также российская компания якобы пообещала создать из Бешикташа команду уровня Лиги чемпионов.

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Тем временем спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи заявил, что у стамбульского клуба таких планов нет.

«Я ничего не знаю об этом плане. Заинтересован ли Бешикташ в игроках с РПЛ? Нет, мы не заинтересованы», — заявил функционер клуба.

Ранее сообщалось, что немецкий Шальке расторг спонсорский контракт с российским Газпромом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Газпром Бешикташ

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