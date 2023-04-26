Турецкий топ-клуб заподозрили в коварной схеме для помощи российским футболистам после подписания соглашения с Газпромом — СМИ 26 апреля, 16:39 В турецком клубе опровергли подобную схему (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Стамбульский Бешикташ заключил спонсорский договор с Газпромом и планирует использовать его для помощи в трансферах российских футболистов, сообщает турецкое издание Fotospor.

Сообщается, что футболисты, которые захотят покинуть российскую Премьер-лигу, будут переходить в Бешикташ бесплатно, после чего турецкий клуб будет продавать их другим командам.

Видео дня

Бешикташ будет получать 15−25 процентов от суммы таких трансферов. Также российская компания якобы пообещала создать из Бешикташа команду уровня Лиги чемпионов.

Тем временем спортивный директор Бешикташа Джейхун Казанджи заявил, что у стамбульского клуба таких планов нет.

«Я ничего не знаю об этом плане. Заинтересован ли Бешикташ в игроках с РПЛ? Нет, мы не заинтересованы», — заявил функционер клуба.



Ранее сообщалось, что немецкий Шальке расторг спонсорский контракт с российским Газпромом.