Бешикташ — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги конференций

30 августа, 07:23
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Первую игру выиграли турки (Фото:ФК Динамо)

Первую игру выиграли турки (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ — Динамо пройдет 31 августа в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Бешикташ — Динамо.

Видео дня

Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой Бешикташа — 3:2.

Мирча Луческу объяснил причину поражения киевского клуба.

Обзор матча Динамо — Бешикташ:

Ранее мы писали, что Чехия не пустила на свою территорию российский футболистов из Тобола. Матч Лиги конференций под угрозой срыва.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Бешикташ Лига конференций

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