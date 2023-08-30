Бешикташ — Динамо. Где и когда смотреть матч Лиги конференций 30 августа, 07:23 Первую игру выиграли турки (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Бешикташ — Динамо пройдет 31 августа в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Бешикташ — Динамо.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой Бешикташа — 3:2.

Мирча Луческу объяснил причину поражения киевского клуба.

Обзор матча Динамо — Бешикташ:

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