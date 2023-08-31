Бешикташ — Динамо. Букмекеры ставят крест на киевском клубе 31 августа, 10:36 Турки — фавориты матча (Фото:ФК Динамо)

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций пройдет 31 августа в Стамбуле. Встреча начнется в 21:00.



На сайте NV идет прямая видеотрансляция матча Бешикташ — Динамо.

Неделю назад турецкий клуб отпраздновал победу — 3:2.

После чего в букмекерских конторах уже не верят в то, что динамовцы останутся в еврокубках. Котировки на матч: победа Бешикташа — 1.48, ничья — 4.90, победа Динамо — 6.80.

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Что касается котировок на проход, то здесь еще печальней для украинцев. Коэффициент на Бешикташ — 1.07, на Динамо — 9.25.

Интересно, что Мирча Луческу был главным тренером Бешикташа с 2002 по 2004 год. И тогда турецкий клуб под руководством Луческу по сумме двух матчей обыграл Динамо в 1/16 финала Кубка УЕФА.

Ранее мы писали, где можно бесплатно посмотреть матч Динамо — Бешикташ.

Напомним, что 31 августа пройдет жеребьевка Лиги чемпионов, где своего соперника узнает Шахтер.