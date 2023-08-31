Турецкая торсида задавила. Динамо вылетело из Лиги конференций, безнадежно проиграв Бешикташу — видео 31 августа, 22:52 Динамо уступило Бешикташу (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевский клуб покинул еврокубковый турнир по итогу противостояния с турецким Бешикташем.

В первой игре турки вырвали победу — 3:2, что ставило их в удобное положение перед ответным домашним поединком.

Вторая встреча проходила в спокойной атмосфере. Бешикташ играл аккуратно, а Динамо искало свой шанс.

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Уже во втором тайме хозяева поля открыли счет. Абубакар продавил защитников украинской команды и забил.

До конца встречи Динамо не смогли изменить ситуацию, что привело к вылету из Лиге конференций.

Бешикташ — Динамо 1:0 (3:2 первая игра)

Гол: Абубакар, 52

Ранее сообщалось, что Заря обыграла вице-чемпиона Чехии, но вылетела из Лиги Европы.