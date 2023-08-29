Бешикташ — Динамо. Прямая видеотрансляция матча плей-офф Лиги конференций 29 августа, 15:17 Битва за группу ЛК (Фото:ФК Динамо)

В четверг, 31 августа, турецкий и украинский клубы определят участника группового этапа Лиги конференций.



Матч Бешикташ — Динамо состоится в Стамбуле и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, что первую встречу этих команд выиграл турецкий клуб.

Видеотрансляция матча Бешикташ — Динамо:

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Бешикташ — 16-кратный чемпион Турции, 10-кратный обладатель Кубка Турции, 9-кратный победитель Суперкубка. В прошлом сезоне занял третье место в национальном чемпионате.

В нынешнем еврокубковом сезоне стартовал со второго раунда Лиги конференций. Сначала прошел Тирану из Албании — 3:1, 2:0, а затем обыграл азербайджанский Нефтчи — 3:1, 2:1.

Динамо в третьем квалификационном раунде прошло в серии пенальти греческий Арис.

У команд богатая еврокубковая история. Они встречались между собой 11 раз — 6 матчей выиграло Динамо, две встречи завершились вничью и трижды победил Бешикташ.

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